Silvio Berlusconi, il lutto che ha sconvolto la figlia: il dolore è straziante (Di venerdì 26 agosto 2022) La morte di Niccolò Ghedini ha toccato l'intera famiglia Berlusconi: il ricordo di Marina Berlusconi è davvero molto commovente. La morte di Niccolò Ghedini ha suscitato molta commozione non solo nel mondo dell'avvocatura, ma anche nel panorama politico. Ghedini è venuto a mancare una settimana fa all'ospedale San Raffaele di Milano per le complicanze di una leucemia. Il 62enne si era sottoposto ad un trapianto di midollo nei mesi scorsi. Per anni è stato l'avvocato difensore di Silvio Berlusconi, prendendo le parti del Cavaliere anche in molti programmi televisivi dove Ghedini difendeva con molta enfasi l'ex presidente del Consiglio. Sempre per la sua grande vicinanza a Berlusconi, il penalista entrò in politica, nelle file di Forza Italia. Già da giovane si era avvicinato al ...

Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - gippu1 : 20 anni fa, il #23agosto 2002, a Silvio Berlusconi toccò dare una notizia molto triste a tutti i tifosi del Milan:… - forza_italia : Silvio #Berlusconi: 'Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e… - ritalaura2000 : RT @lucianonobili: “Se incontrassi Berlusconi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa #Draghi per sostenere la Meloni? Ami… - ninabecks1 : RT @lucianonobili: “Se incontrassi Berlusconi gli direi: caro Silvio, ma come puoi aver mandato a casa #Draghi per sostenere la Meloni? Ami… -