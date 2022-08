Silk-Faw - La procura di Reggio Emilia apre un fascicolo sui ritardi della fabbrica

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladiindaga sui-Faw, la quale dovrebbe sorgere sul terreno di Gavassa: mentre si attende l'avvio dei lavori, teoricamente previsto per il 5 settembre, la magistratura locale ha infatti aperto une affidato gli accertamenti al Nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza. Verifiche in corso. La notizia è stata diffusa dalla Gazzetta di: secondo il quotidiano, l'azienda con capitali cinesi e americani è finita nell'orbitadopo un esposto di un avvocato e politico locale, Gianluca Vinci di Fratelli d'Italia. Nel mirino, ci sono i continui rinvii nell'acquisto dei ...

