Silk-Faw - La procura di Reggio Emilia apre un fascicolo sui ritardi della fabbrica

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladiindaga sui-Faw, la quale dovrebbe sorgere sul terreno di Gavassa: mentre si attende l'avvio dei lavori, teoricamente previsto per il 5 settembre, la magistratura locale ha infatti aperto une affidato gli accertamenti al Nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza. Verifiche in corso. La notizia è stata diffusa dalla Gazzetta di: secondo il quotidiano, l'azienda con capitali cinesi e americani è finita nell'orbitadopo un esposto di un avvocato e politico locale, Gianluca Vinci di Fratelli d'Italia. Nel mirino, ci sono i continui rinvii nell'acquisto dei ...

La procura di Reggio ha aperto un fascicolo di indagine " al momento contro ignoti " sul progetto, la joint venture tra l'azienda americanaEv e la cineseche aveva annunciato di voler realizzare a Gavassa un grande stabilimento per la produzione di auto sportive elettriche di ..."Grandissima preoccupazione e richiesta di convocazione del Tavolo reggiano per il lavoro". Interviene la segretaria della Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo sulle tematiche del giorno, dal caro ...Sul caso degli stipendi non pagati ai dipendenti, insorgono Cisl e opposizioni. Papaleo: "Chiediamo un incontro urgente". Sinistra Italiana: "Siamo basiti" ...