Siccità e bombe d’acqua | è allarme rosso Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sono oltre 130 gli eventi meteo estremi che hanno colpito l’dall’inizio dell’anno, e si teme che siano solo il preludio di quello che potrebbe succedere in autunno. L’aria fresca del Nord incontrerà infatti le correnti di un mare Mediterraneo la cui temperatura sfiora ormai i 30°, appena inferiore a quella del mar dei Caraibi. Questo scenario allarmante è stato lanciato dall’ANBI, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, che segnala come le recenti piogge abbiano alleggerito ma non risolto la crisi idrica che sta colpendo sempre più regioni d’. Il commento di ANBI Come ha ricordato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, l’associazione ha fatto presente in diverse occasioni dell’inadeguatezza della rete idraulica del Paese di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici. ...