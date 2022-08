Shia LaBeouf: «Ho pensato al suicidio» (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attore statunitense ha raccontato il periodo buio che lo aveva portato ad allontanarsi dalle scene. A salvarlo, dice, è stata la proposta di interpretare Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrera e la successiva conversione al cattolicesimo Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attore statunitense ha raccontato il periodo buio che lo aveva portato ad allontanarsi dalle scene. A salvarlo, dice, è stata la proposta di interpretare Padre Pio nel nuovo film di Abel Ferrera e la successiva conversione al cattolicesimo

3cinematographe : Shia LaBeouf si è convertito al cattolicesimo dopo aver studiato il personaggio di Padre Pio - buronjek : RT @Ielosubmarine2: L'attore di Hollywood Shia LaBeouf durante le riprese del film su #PadrePio, per il quale ha passato due mesi in un con… - DonLucaGabriel1 : RT @Ielosubmarine2: L'attore di Hollywood Shia LaBeouf durante le riprese del film su #PadrePio, per il quale ha passato due mesi in un con… - Ielosubmarine2 : L'attore di Hollywood Shia LaBeouf durante le riprese del film su #PadrePio, per il quale ha passato due mesi in un… - mariale_vc4 : El testimonio de Shia LaBeouf ??????? -