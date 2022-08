Servizio militare, da valutare nelle graduatorie? Non ci può essere discriminazione tra docenti ed ATA. Sentenza (Di venerdì 26 agosto 2022) L’appellante aspirante all’inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, ha agito per il riconoscimento del Servizio militare di leva in sede di aggiornamento delle graduatorie . Si pronuncia favorevolmente il Consiglio di Stato con Sentenza del l 23/08/2022 N. 07383/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) L’appellante aspirante all’inserimentodi III fascia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, ha agito per il riconoscimento deldi leva in sede di aggiornamento delle. Si pronuncia favorevolmente il Consiglio di Stato condel l 23/08/2022 N. 07383/2022. L'articolo .

