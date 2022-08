Serie A, al 45' Monza-Udinese 1-1: Beto risponde al gol di Colpani. Deulofeu e Caprari sfiorano il vantaggio (Di venerdì 26 agosto 2022) Monza e Udinese saranno le squadre che apriranno la terza giornata di Serie A. Una partita già molto importante per entrambe le squadre,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022)saranno le squadre che apriranno la terza giornata diA. Una partita già molto importante per entrambe le squadre,...

internewsit : LIVE Serie A - Monza-Udinese 1-1, arriva il fischio di fine primo tempo - - ma_io_boh_ : Ma che roba è Monza - Udinese? Sarebbe uno spettacolo penoso anche per la serie B. Ultimi 10 minuti un insulto al calcio - psb_original : Berlusconi: 'Guai se dovessi tornare in B, sono ancora il presidente più vincente' #SerieB - Kokodewa7890 : Ma che partita è Monza udinese sembrano 2 squadre di serie c che schifo - simonellifelice : RT @ivanfcardia: Contro l’Udinese il Monza di Berlusconi insegue i primi DUE punti in Serie A. Via @p_iannarelli @TuttoMercatoWeb https:/… -