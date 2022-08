Senatrice Usa a Taiwan, quarta visita di funzionari Usa (Di venerdì 26 agosto 2022) La Senatrice americana Marsha Blackburn è in visita a Taiwan. La rappresentante repubblicana del Tennessee, membro della Commissione per i servizi armati del Senato, è l'ultimo funzionario americano a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Laamericana Marsha Blackburn è in. La rappresentante repubblicana del Tennessee, membro della Commissione per i servizi armati del Senato, è l'ultimoo americano a ...

laura12ottobre : Infatti di pari passo proseguono provocazioni alla Cina con le visite a Taiwan. - fvanaxel : RT @MediasetTgcom24: Taiwan, senatrice Usa a Taipei per una visita di tre giorni #tsaiing-wen #pechino #taiwan - universo_astro : RT @dariodangelo91: La senatrice Marsha Blackburn è a #Taiwan. Si tratta della quarta visita sull'isola di un politico USA in meno di un me… - MediasetTgcom24 : Taiwan, senatrice Usa a Taipei per una visita di tre giorni #tsaiing-wen #pechino #taiwan - armdigennaro : RT @dariodangelo91: La senatrice Marsha Blackburn è a #Taiwan. Si tratta della quarta visita sull'isola di un politico USA in meno di un me… -