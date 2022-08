Seicento milioni di euro per attrarre in Italia 1.700 ricercatori eccellenti (Di venerdì 26 agosto 2022) Con 600 milioni disponibili si punta ad attrarre 1.700 vincitori di bandi europei: è la novità prevista dal decreto del ministro dell’Università e della Ricerca n. 894 ha definito il quadro di riferimento specifico per l’attuazione dell’investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzato a sostenere l’ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani ricercatori. «È un’occasione straordinaria, per i ricercatori e per il sistema Italiano» dice il ministro Messa. «Stiamo investendo sul nostro futuro e abbiamo deciso di farlo puntando sui giovani che hanno delle proposte progettuali già valutate positivamente a livello europeo che si vogliano svolgere o continuare in università o enti di ricerca Italiani. Siamo in grado oggi di dare a questi giovani ... Leggi su fmag (Di venerdì 26 agosto 2022) Con 600 milioni disponibili si punta ad attrarre 1.700 vincitori di bandipei: è la novità prevista dal decreto del ministro dell’Università e della Ricerca n. 894 ha definito il quadro di riferimento specifico per l’attuazione dell’investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzato a sostenere l’ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani. «È un’occasione straordinaria, per ie per il sistemano» dice il ministro Messa. «Stiamo investendo sul nostro futuro e abbiamo deciso di farlo puntando sui giovani che hanno delle proposte progettuali già valutate positivamente a livellopeo che si vogliano svolgere o continuare in università o enti di ricercani. Siamo in grado oggi di dare a questi giovani ...

Raffaele26Galdi : RT @Raffaele26Galdi: @allenwdulles @carlo_taormina E i seicento milioni inviati all'Ucraina per acquisti di armi, per lei sono briciole? - Raffaele26Galdi : @allenwdulles @carlo_taormina E i seicento milioni inviati all'Ucraina per acquisti di armi, per lei sono briciole? - Frank196018 : @kittesencul Conteggio sbagliato, chi ha fatto la divisione mi sa che non ha neanche la licenza elementare. Uno ogn… - Frank196018 : @kittesencul Ma chi è quella capra ignorante che ha non sa fare una divisione? Sessanta milioni di abitanti e seice… -

Salvini per Ottaviani: dal mercato di Frosinone all'aperitivo di Cassino - Del resto si trovavano a oltre seicento chilometri dalla Madunina ... che negli anni di lockdown andavano in televisione a darci ... Detto questo, però, " non è che con cinque milioni di italiani poveri ... Virtus Bologna, Shengelia infortunato rischia lo stop fino a dicembre. Baraldi: "Si curerà a Bologna" ... ricevendo l'abbraccio di circa seicento tifosi entusiasti per ...che vedrà i bianconeri tornare a competere in Eurolega a distanza di ... Anche per noi che abbiamo perso 12 milioni di incassi in due anni. Del resto si trovavano a oltrechilometri dalla Madunina ... che negli annilockdown andavano in televisione a darci ... Detto questo, però, " non è che con cinqueitaliani poveri ...... ricevendo l'abbracciocircatifosi entusiasti per ...che vedrà i bianconeri tornare a competere in Eurolega a distanza... Anche per noi che abbiamo perso 12incassi in due anni.