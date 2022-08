Scuola: ecco gli aumenti per libri, astucci, zaini e diari. L’appello: «Ignorate gli influencer» (Di venerdì 26 agosto 2022) Sul fronte della Scuola sta per abbattersi la “stangata” di settembre. Le famiglie devono acquistare libri, quaderni, vocabolari e corredo. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sulle spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Scuola, prezzi in rialzo del 7 per cento In base a un primo monitoraggio eseguito dal Codacons nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, si scopre che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.) i prezzi sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno. Seguono il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese. Quest’anno il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Sul fronte dellasta per abbattersi la “stangata” di settembre. Le famiglie devono acquistare, quaderni, vocabolari e corredo. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sulle spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico., prezzi in rialzo del 7 per cento In base a un primo monitoraggio eseguito dal Codacons nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, si scopre che pere materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.) i prezzi sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno. Seguono il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese. Quest’anno il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 ...

mauroberruto : Parliamo di programmi? Ecco lo #sport e la #culturadelmovimento per il @pdnetwork. 5 linee strategiche (diritti, s… - NicolaPorro : #Scuola, ecco cosa cambia dal 1° settembre ?? - SecolodItalia1 : Scuola: ecco gli aumenti per libri, astucci, zaini e diari. L’appello: «Ignorate gli influencer»… - TG24info : #FOCUS – Ecco le misure per il rientro a #scuola dell’infanzia a settembre, il | - TG24info : #FOCUS – Ecco le misure per il rientro a #scuola dell’infanzia a settembre, il | -