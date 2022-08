Scontro frontale nel Salernitano | un morto | chiusa la Statale 691

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 agosto 2022) Una persona è morta a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla691. Per il sinistro, è stata temporaneamentela”Fondo Valle Sele”, all’altezza del km 14 a Valva in provincia di Salerno. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile L'articolo proviene da Ildenaro.it.