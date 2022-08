Sanremo 2023, dopo Chiara Ferragni anche Fedez al Festival? La scelta di Amadeus (Di venerdì 26 agosto 2022) Qualche settimana fa, Amadeus ha annunciato la prima co-conduttrice di Sanremo 2023. Con grande sorpresa è Chiara Ferragni, la quale aprirà e chiuderà il Festival. Qualche giorno dopo, il conduttore ha svelato il secondo nome, ossia Gianni Morandi, presente in tutte le serate, e ora si attende il terzo. Stando ai rumors, potrebbe essere annunciato il nome di Fedez, previsto in una delle serate, probabilmente l’ultima, in cui si esibirà in un mix di canzoni. Maria De Filippi delusa dagli allievi di Amici 21? Stando ai rumors, ci sarebbe il mal contento della conduttrice alla base dei cambiamenti della nuova edizione Sanremo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Qualche settimana fa,ha annunciato la prima co-conduttrice di. Con grande sorpresa è, la quale aprirà e chiuderà il. Qualche giorno, il conduttore ha svelato il secondo nome, ossia Gianni Morandi, presente in tutte le serate, e ora si attende il terzo. Stando ai rumors, potrebbe essere annunciato il nome di, previsto in una delle serate, probabilmente l’ultima, in cui si esibirà in un mix di canzoni. Maria De Filippi delusa dagli allievi di Amici 21? Stando ai rumors, ci sarebbe il mal contento della conduttrice alla base dei cambiamenti della nuova edizione...

