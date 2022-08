Salvini-Calenda, nuovo round (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ieri non ho baciato mucche, sono andato a incontrare gli allevatori di bufale del Casertano. Calenda sa che ha già perso e quindi ogni giorno si inventa una polemica. Scherzare sulle difficoltà degli allevatori campani e italiani che vivono un momento drammatico denota ignoranza, ma d’altronde uno che ancora ieri ribadisce che chi fa l’istituto tecnico è uno studente di serie B si commenta da solo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede un commento sulle parole di Carlo Calenda, che ha detto “se vuole continuare a baciare le mucche faccia pure”, controbattendo a distanza al ‘no’ di Salvini sulla sua richiesta di stop della campagna elettorale. “Non ho tempo da perdere inseguendo le ‘Calendate'”, ha aggiunto Salvini. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ieri non ho baciato mucche, sono andato a incontrare gli allevatori di bufale del Casertano.sa che ha già perso e quindi ogni giorno si inventa una polemica. Scherzare sulle difficoltà degli allevatori campani e italiani che vivono un momento drammatico denota ignoranza, ma d’altronde uno che ancora ieri ribadisce che chi fa l’istituto tecnico è uno studente di serie B si commenta da solo”. Così il leader della Lega Matteoa chi gli chiede un commento sulle parole di Carlo, che ha detto “se vuole continuare a baciare le mucche faccia pure”, controbattendo a distanza al ‘no’ disulla sua richiesta di stop della campagna elettorale. “Non ho tempo da perdere inseguendo le ‘te'”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia ...

