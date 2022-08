Salvini asfalta la Fornero in tv. La prof: studi. E lui: lo dica a chi si spacca la schiena da una vita (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra di essere tornati a due anni fa, invece l’intervista in cui Elsa Fornero dà del «piccolo uomo» a Matteo Salvini è solo di ieri. Il risentimento politico della ex ministra del Lavoro nei confronti del leader leghista evidentemente non solo nel tempo non è ridimensionato, ma addirittura continua a manifestarsi in tutto il suo coinvolgimento emotivo, rinverdito con un insulto che più che sul dato politico, infierisce sul personale. Mentre Salvini, al contrario, incassato il colpo con eleganza – complice un fioretto che confessa a Del Debbio di aver fatto per non trascendere contro detrattori molesti e avversati scorretti – sceglie di replicare sul tema in oggetto. Senza replicare a tono, come forse in molti si sarebbero aspettati, ma colpendo e affondando con stile la Fornero autrice dell’ennesimo colpo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra di essere tornati a due anni fa, invece l’intervista in cui Elsadà del «piccolo uomo» a Matteoè solo di ieri. Il risentimento politico della ex ministra del Lavoro nei confronti del leader leghista evidentemente non solo nel tempo non è ridimensionato, ma addirittura continua a manifestarsi in tutto il suo coinvolgimento emotivo, rinverdito con un insulto che più che sul dato politico, infierisce sul personale. Mentre, al contrario, incassato il colpo con eleganza – complice un fioretto che confessa a Del Debbio di aver fatto per non trascendere contro detrattori molesti e avversati scorretti – sceglie di replicare sul tema in oggetto. Senza replicare a tono, come forse in molti si sarebbero aspettati, ma colpendo e affondando con stile laautrice dell’ennesimo colpo ...

