Saltburn | nuove aggiunte al cast del film di Emerald Fennell

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tre nuovi volti entrano neldi, il nuovodiin uscita il prossimo anno e prodotto dagli Amazon Studios: si tratta di Richard E. Grant, Alison Oliver e Archie Madekwe. Richard E. Grant, Alison Oliver e Archie Madekwe sono lealdi, il secondodella regista e scrittriceprodotto da MRC e Amazon Studios. Il trio si aggiunge alle star già annunciate Jacob Elordi, Rosamund Pike e Barry Keoghan.rappresenta il nuovo progetto diin seguito a Una donna promettente, per il quale ha vinto un Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Al momento non sono state ...