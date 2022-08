Salta la messa in onda de Il Nostro Generale: Rita Dalla Chiesa si sfoga (Di venerdì 26 agosto 2022) A partire da domenica 11 settembre, su Rai 1, sarebbe dovuta andare in onda una fiction intitolata Il Nostro Generale. Si trattava di un progetto dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. Purtroppo, bisognerà attendere ancora un po’ per assistere ai quattro episodi della miniserie. La rete, infatti, a causa della scelta di candidarsi per le Elezioni Politiche 2022, fatta da Rita Dalla Chiesa, ha deciso di far slittare la data di lancio. La diretta interessata, però, non ha accettato di buon grado questa svolta inaspettata. A parer suo, si tratta di una situazione inaccettabile. Il Nostro Generale cambia data: Rita Dalla Chiesa non ci ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 agosto 2022) A partire da domenica 11 settembre, su Rai 1, sarebbe dovuta andare inuna fiction intitolata Il. Si trattava di un progetto dedicato a Carlo Alberto, interpretato da Sergio Castellitto. Purtroppo, bisognerà attendere ancora un po’ per assistere ai quattro episodi della miniserie. La rete, infatti, a causa della scelta di candidarsi per le Elezioni Politiche 2022, fatta da, ha deciso di far slittare la data di lancio. La diretta interessata, però, non ha accettato di buon grado questa svolta inaspettata. A parer suo, si tratta di una situazione inaccettabile. Ilcambia data:non ci ...

