Salerno, domani al via i campionati italiani giovanili di vela

Tempo di lettura: 4 minuti

Salerno – Mille velisti al via in cinque classi, una settimana di regate e domani alle 19 in piazza della Libertà la suggestiva cerimonia di apertura dei campionati italiani giovanili di vela. Salerno capitale italiana della vela dal 28 agosto e il 4 settembre 2022. Nell'area tra la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano in palio i titoli della "Coppa Primavela"e dei "campionati italiani giovanili classi in singolo" che coinvolgeranno mille velisti e veliste (www.giovaniliSalerno2022.it) I campionati italiani giovanili sono programmati in due ...

