Salernitana Batshuayi, richieste alte dell'attaccante: si cerca l'intesa

La Salernitana incassa il sì di Batshuayi ma deve cercare di trovare l'accordo per l'ingaggio visto che al momento le richieste sono alte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il belga sarebbe interessato a una nuova avventura in Italia, ma deve abbassare le pretese per vestire il granata. I contatti proseguono con l'ottimismo di poter chiudere un colpo importante.

