Salento | “La libertà macchia il cappotto” | presentazioni ad inizio settembre Il nuovo romanzo di Antonello Loreto

(Di venerdì 26 agosto 2022) Di seguito il comunicato: “Lail”, ildiuscito a quasi quattro anni di distanza da Regina Blues, l’opera che ha segnalato l’autore aquilano all’attenzione delle cronache e che è stata molto premiata dai lettori, sarà presentato giovedì 1alle ore 21 presso il Chiostro del Museo Civico per iniziativa dell’associazione culturale FramMenti e sarà la prima di tre tappe “salentine” che toccheranno Santa Caterina (Le) sabato 3e Oria (BR) Domenica 4. La presentazione sarà moderata dall’autore Lorenzo Di Lauro. Il libro edito da All Around, la casa editrice del giornalismo italiano, è uscito nelle librerie a partire dal 26 maggio dopo la ...

