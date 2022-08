Sale l'incidenza dei casi di Covid ma i ricoveri in terapia intensiva calano (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 277 ogni 100.000 abitanti (19 agosto - 25 agosto) contro i 260 ogni 100.000 abitanti (12 agosto -18 agosto). Lo rileva il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 2-15 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15 agosto contro Rt=0.77 (0,73-0,80) al 09 agosto. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto) vs 2,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 agosto). ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI -l'settimanale a livello nazionale: 277 ogni 100.000 abitanti (19 agosto - 25 agosto) contro i 260 ogni 100.000 abitanti (12 agosto -18 agosto). Lo rileva il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 2-15 agosto 2022, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15 agosto contro Rt=0.77 (0,73-0,80) al 09 agosto. Il tasso di occupazione inè in calo al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto) vs 2,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 agosto). ...

