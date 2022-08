Sahelanthropus tchadensis, il più antico antenato dell'uomo camminava su due gambe già 7 milioni anni fa (Di venerdì 26 agosto 2022) Già sette milioni di anni fa l'uomo iniziò a camminare su due gambe. Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Nature , l' antico ominide Sahelanthropus tchadensis - vissuto nell'Africa centrale - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Già settedifa l'iniziò a camminare su due. Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Nature , l'ominide- vissuto nell'Africa centrale - ...

