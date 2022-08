Sagre e festival, Alpini e Bergamo Sex: il week-end in provincia (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante Sagre, festival musicali e la nuova edizione del Bergamo Sex. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia da venerdì 26 a domenica 28 agosto. ALBINO – Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce – Apertura del festival Komendunesi ALME’ – Torna la sagra ad Almè ARDESIO – Sacrae Scenae, il festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari – Alla scoperta del miracolo di Ardesio BRIGNANO GERA D’ADDA – A Brignano in scena “Kanu” BRUSAPORTO – A Brusaporto debutta “Inrovina festival” CARVICO – Carvico in festa, fra convivialità e divertimento CASNIGO – A Casnigo torna la sagra degli uccelli CASIRATE ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tantemusicali e la nuova edizione delSex. Ecco la panoramica degli eventi promossi inda venerdì 26 a domenica 28 agosto. ALBINO – Ad Albino torna ildel polpo alla brace e del fritto misto di pesce – Apertura delKomendunesi ALME’ – Torna la sagra ad Almè ARDESIO – Sacrae Scenae, ilcinematografico dedicato alle devozioni popolari – Alla scoperta del miracolo di Ardesio BRIGNANO GERA D’ADDA – A Brignano in scena “Kanu” BRUSAPORTO – A Brusaporto debutta “Inrovina” CARVICO – Carvico in festa, fra convivialità e divertimento CASNIGO – A Casnigo torna la sagra degli uccelli CASIRATE ...

