Ryanair taglia i voli invernali in Italia: solo Orio non subirà conseguenze (Di venerdì 26 agosto 2022) Le voci si susseguono e c’è parla già numeri alla mano: Ryanair starebbe pensando di operare dei tagli ai voli della prossima programmazione invernale sull’Italia. Meno rotte e meno frequenze dal prossimo 30 ottobre e sarebbe indicativo il fatto che la compagnia low cost irlandese abbia tolto dalla vendite molti voli su tutto il suo network. Il più colpito, secondo alcuni siti specializzati, sarebbe l’aeroporto Marconi di Bologna dove il numero delle rotte servite passerebbe da 62 a 46 e 17 di quelle confermate sarebbero soggette a una sensibile riduzione delle frequenze. Torino è un altro scalo interessato, con i voli per Agadir, Budapest, Maiorca e Tel Aviv che non risultano già più in vendita, ma non sono al riparo nemmeno le basi in Portogallo, Grecia, Ungheria e Romania. In Italia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Le voci si susseguono e c’è parla già numeri alla mano:starebbe pensando di operare dei tagli aidella prossima programmazione invernale sull’. Meno rotte e meno frequenze dal prossimo 30 ottobre e sarebbe indicativo il fatto che la compagnia low cost irlandese abbia tolto dalla vendite moltisu tutto il suo network. Il più colpito, secondo alcuni siti specializzati, sarebbe l’aeroporto Marconi di Bologna dove il numero delle rotte servite passerebbe da 62 a 46 e 17 di quelle confermate sarebbero soggette a una sensibile riduzione delle frequenze. Torino è un altro scalo interessato, con iper Agadir, Budapest, Maiorca e Tel Aviv che non risultano già più in vendita, ma non sono al riparo nemmeno le basi in Portogallo, Grecia, Ungheria e Romania. In...

francesala : Sempre per quelli di 'A cosa serve una compagnia di bandiera?' #ita #Alitalia ?????? L'Agenzia di Viaggi: Ora Ryanair… - lagenziaviaggi : Ora #Ryanair taglia le rotte invernali dall’#Italia - infoiteconomia : Ryanair taglia 17 rotte per l’inverno Il Marconi: 'Niente di ufficiale' - wandermelly : #Ryanair taglia 17 rotte da @BLQairport esulta la società di gestione del #peoplemover “ve l’avevamo detto che a fi… - Carlino_Bologna : Ryanair taglia 17 rotte per l’inverno Il Marconi: 'Niente di ufficiale' -