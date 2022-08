Russia | inchiesta Repubblica | “A Napoli spia infiltrata tra personale Nato”

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Un’condotta per dieci mesi dacon il sito investigativo Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider ha ricostruito “la missione segreta” di “una donna misteriosa, con un’identità tanto complessa quanto falsa, Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco”. Si parla della “protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese”. “Una trentenne spigliata che parla sei lingue: ha avviato un’azienda per produrre gioielli, si è inserita nei circoli mondani die infine è riuscita a infiltrarsi tra ildella basee della VI Flotta statunitense, il vertice operativo del potere militare occidentale in Europa – si legge su-. La traccia principale che la collega ai ...

...verità dell': Maria Adela sarebbe in realtà Olga Kolobova, nata nel 1982. Suo padre risulterebbe essere un colonnello che, in passato, avrebbe ricevuto mediaglie per aver servito la...... welfare, giovani, a Rimini vince la "Melonomics": le ricette populiste della destrasu ... una spiegazione semplice Punti chiave 10:42 Letta: "Forte ingerenza dellaper favorire la ...È la più clamorosa operazione d’intelligence russa nel nostro Paese. Ma non è l’unica. Basti pensare a Biot e Korshunov ...Maria Adela, vero nome Olga Kolobova, era in realtà una spia russa al soldo del Cremlino. La denuncia: "Nessun agente russo era mai riuscito a penetrare così in profondità il vertice della Nato" ...