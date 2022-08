ilGiornale.it

Mentre erano nel locale, sabato notte, due 20enni romani, che erano in vacanza lì a Gallipoli, sono stati derubati delle collanine diche portavano al collo. L'autore dei furti è un casertano ...... similmente, il 18 aprile del 2021, un 76enne di Grumolo Pedemonte era stato avvicinato da una donna, che fingendosi una conoscente gli aveva strappato la collana e l'anello d'infilato a mo' di ... Rubavano oro fra Italia e Svizzera per rivenderlo: fermati cinque sinti Sei sinti sono stati fermati (tre arrestati, due ai domiciliari e uno indagato) per una serie di furti di preziosi messi a segno fra il Nord-Italia e la Svizzera: il sospetto è che rivendessero i prez ...e le avrebbe sfilato in modo repentino ed impercettibile la collanina d’oro che aveva al collo, dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo l’anziana rientrata in casa si è accorta di ...