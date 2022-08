Rosalinda Cannavò mette in guardia sulla malattia: “Ho rischiato di morire” (Di venerdì 26 agosto 2022) Rosalinda Cannavò interviene su Instagram sul tema dell’anoressia: le parole fortissime dell’attrice Quando sente parlare di anoressia, Rosalinda Cannavò alza le antenne e ascolta con grande attenzione i motivi del discorso. Definita molto superficialmente da Giorgia Meloni come una deviazione giovanile, la ex concorrente del GF Vip ha rotto il silenzio sui social ribadendo con grande forza un concetto fondamentale, tornando sull’esperienza vissuta sulla propria pelle che il pubblico ha conosciuto bene proprio nel corso del cammino di Rosalinda nel reality di Canale Cinque: A questa proprio non ci sto, ma non solo perché quella che lei chiama una deviazione giovanile per me è stata una grave malattia che mi ha quasi portata alla morte. Ma non ci sto perché c’è già ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 agosto 2022)interviene su Instagram sul tema dell’anoressia: le parole fortissime dell’attrice Quando sente parlare di anoressia,alza le antenne e ascolta con grande attenzione i motivi del discorso. Definita molto superficialmente da Giorgia Meloni come una deviazione giovanile, la ex concorrente del GF Vip ha rotto il silenzio sui social ribadendo con grande forza un concetto fondamentale, tornando sull’esperienza vissutapropria pelle che il pubblico ha conosciuto bene proprio nel corso del cammino dinel reality di Canale Cinque: A questa proprio non ci sto, ma non solo perché quella che lei chiama una deviazione giovanile per me è stata una graveche mi ha quasi portata alla morte. Ma non ci sto perché c’è già ...

