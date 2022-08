Ronzulli in tilt sul rigassificatore Bestiario elettorale à gogo

(Di venerdì 26 agosto 2022) C’è l’emergenza gas e com’è facilmente immaginabile gli animi eccitati partoriscono contributi per il nostro quotidiano. Ogni giorno intanto ci rendiamo conto della bassezza morale e culturale della politica. Poche idee ma confuse Liciaha le idee confuse sui rigassificatori. Ieri un tweet accompagnato da card ancora più esplicita, della senatrice di Forza Italia candidata in Lombardia, Piemonte e Puglia ha avuto il pregio di lasciarci basiti. “La realizzazione dei rigassificatori permetterebbe al nostro Paese di importare gas liquido e renderci indipendenti dall’estero”, scrive sui socialaggiungendo che “senza i No dei 5 stelle e della sinistra, riusciremo a superare la crisi energetica e mettere al sicuro le nostre famiglie e imprese”. Ancora più esplicita e confusa (nonché in ...

LA NOTIZIA

