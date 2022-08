Ronaldo – Napoli: il nodo che potrebbe sbloccare la trattativa (Di venerdì 26 agosto 2022) L’idea dell’arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli ha riscosso molto clamore nell’ultima sessione di mercato ma la strada non sembrava per nulla praticabile fino a poco fa visto l’ingaggio del portoghese. Questa volta l’indiscrezione arriva dall’edizione odierna di TuttoSport secondo cui le parti in causa potrebbero essere sulla via giusta per trovare l’intesa. Secondo quanto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’idea dell’arrivo di Cristianoha riscosso molto clamore nell’ultima sessione di mercato ma la strada non sembrava per nulla praticabile fino a poco fa visto l’ingaggio del portoghese. Questa volta l’indiscrezione arriva dall’edizione odierna di TuttoSport secondo cui le parti in causaro essere sulla via giusta per trovare l’intesa. Secondo quanto L'articolo

