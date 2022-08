Ronaldo al Napoli in prestito, Osimhen allo United per 100 milioni: il piano di Mendes che intriga Adl (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli nell’ambito di una maxi operazione che porterebbe Victor Osimhen al Manchester United. Il fuoriclasse portoghese è pronto a lasciare l’Old Trafford, e così De Laurentiis è sceso in campo con l’intenzione di portarlo in azzurro e costruire una nuova icona per il club dopo Maradona. Jorge Mendes sta progettando un piano molto complicato: portare al Napoli un’offerta di 100 milioni del Manchester United per Osimhen che prevederebbe l’arrivo di CR7 in azzurro. Il super agente avrebbe garantito a De Laurentiis che il 75% del faraonico ingaggio del campione portoghese verrebbe pagato dal club inglese. Suggestiva operazione che potrebbe diventare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCristianopotrebbe arrivare anell’ambito di una maxi operazione che porterebbe Victoral Manchester. Il fuoriclasse portoghese è pronto a lasciare l’Old Trafford, e così De Laurentiis è sceso in campo con l’intenzione di portarlo in azzurro e costruire una nuova icona per il club dopo Maradona. Jorgesta progettando unmolto complicato: portare alun’offerta di 100del Manchesterperche prevederebbe l’arrivo di CR7 in azzurro. Il super agente avrebbe garantito a De Laurentiis che il 75% del faraonico ingaggio del campione portoghese verrebbe pagato dal club inglese. Suggestiva operazione che potrebbe diventare ...

