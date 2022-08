Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester United? Arriva il comunicato dell’agente del nigeriano (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella serata di ieri, è Arrivata la notizia di Cristiano Ronaldo che ha infiammato il calciomercato del Napoli. Secondo le voci di mercato, Jorge Mendes avrebbe proposto CR7 al Napoli in cambio di un’offerta monstre da parte del Manchester United per Victor Osimhen. Un’operazione che sin da subito è sembrata quasi impossibile per diversi motivi sia economici sia tattici: il Napoli vuole puntare su Osimhen e difficilmente se ne priverà in cambio di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images) A smentire tutte le voci di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United ci ha pensato Roberto Calenda in persona, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella serata di ieri, èta la notizia di Cristianoche ha infiammato il calciomercato del. Secondo le voci di mercato, Jorge Mendes avrebbe proposto CR7 alin cambio di un’offerta monstre da parte delper Victor. Un’operazione che sin da subito è sembrata quasi impossibile per diversi motivi sia economici sia tattici: ilvuole puntare sue difficilmente se ne priverà in cambio di Cristiano. Cristiano(Photo by Michael Regan/Getty Images) A smentire tutte le voci di un possibile scambio traci ha pensato Roberto Calenda in persona, ...

DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - lccatt : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli - itsFraa96 : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli -