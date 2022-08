Romeo (Lega): rivedere alcune sanzioni a Russia se ci fanno male (Di venerdì 26 agosto 2022) "Se ci sono sanzioni inefficaci per la Russia e che rischiano di fare male a noi, è doveroso pensare a una revisione". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Se ci sonoinefficaci per lae che rischiano di farea noi, è doveroso pensare a una revisione". Lo ha detto il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano, in una ...

