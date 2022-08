Roma, Wijnaldum ha deciso: no operazione e niente Mondiale (Di venerdì 26 agosto 2022) Gini Wijnaldum ha deciso: non si opererà alla tibia destra fratturata una settimana fa in allenamento. La decisione è arrivata... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Giniha: non si opererà alla tibia destra fratturata una settimana fa in allenamento. La decisione è arrivata...

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Novità importanti sull'infortunio di #Wijnaldum: la scelta dell'olandese e i tempi di re… - DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - laurentpirrera : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA WIJNALDUM NON SI OPERA, STOP DI 3-4 MESI Dopo la rottura della tibia ha scelto la terapia conservativa #SkySpo… - sportli26181512 : Roma, Wijnaldum ha deciso: no operazione e niente Mondiale: Gini Wijnaldum ha deciso: non si opererà alla tibia des… -