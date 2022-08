ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Roma, #Spinazzola: 'Possiamo divertirci. I Fab Four sanno della loro responsabilità': Il terzino della Nazionale ha p… - sportli26181512 : #Roma, #Spinazzola: 'Possiamo divertirci. I Fab Four sanno della loro responsabilità': Il terzino della Nazionale h… - xzaniolo : RT @se__telefoNANDO: Nun cominciate a rompe li cojoni col Betis eh. Semo la Roma, Dybala, Pellegrini, Abraham, Zaniolo, Matic, Smalling, Sp… - PatrickASRfan : RT @se__telefoNANDO: Nun cominciate a rompe li cojoni col Betis eh. Semo la Roma, Dybala, Pellegrini, Abraham, Zaniolo, Matic, Smalling, Sp… - se__telefoNANDO : Nun cominciate a rompe li cojoni col Betis eh. Semo la Roma, Dybala, Pellegrini, Abraham, Zaniolo, Matic, Smalling,… -

Agenzia ANSA

- Il terzino dellaLeonardoha parlato ai microfoni di Dazn prima del big - match si sabato a Torino contro la Juventus. L'azzurro ha parlato degli obiettivi giallorossi per la stagione esaltando i ...Perin ha partecipato insieme al romanista ed ex juventino Leonardoal programma di Dazn "1 vs 1" , on line da oggi sulla piattaforma streaming . "Laè una pretendente al titolo, con ... Calcio: Roma; Spinazzola 'quest'anno ci possiamo divertire' - Calcio "Anche la Juventus punta allo scudetto. Qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest'anno possiamo dimostrare di aver capito ...Le parole del portiere bianconero Mattia Perin è stato intervistato da Dazn in vista di Juventus-Roma, match in programma domani. Queste le parole del portiere bianconero: “La Roma è una pretendente a ...