Roma | nuove regole per i monopattini | cosa cambia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 agosto 2022) Con la pandemia c’è stata una grande diffusione di. In alcuni centri comesono diventati davvero tantissimi a girare con il monopattino vuoi per comodità vuoi per contribuire a non inquinare l’ambiente. Nasce perciò la necessità di procedere a una regolamentazione. Delle 7 aziende che garantiscono un servizio di sharing nella Capitale ne resteranno 3. Il bando per le aziende che noleggianoIl Comune diha redatto il bando che indica le caratteristiche che devono avere le aziende che vogliono garantire un servizio di noleggio deielettrici di durata triennale. L’idea è quella di diminuire il numero diin giro per la città, per arrivare a un numero massimo di 3000. I requisiti per partecipare al bando Tra i requisiti richiesti per ...