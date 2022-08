Roma, nei tombini i venditori abusivi nascondono souvenir e ombrelli: la scoperta dei vigili (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma – Il servizio di vigilanza a contrasto delle forme illecite, che tendono ad associarsi in modo particolare agli afflussi turistici nel Centro Storico e in prossimità dei siti archeologici, costituisce uno dei più importanti settori di intervento della Polizia Locale della Capitale. Ed è nel corso del quotidiano impegno nell’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illegali legati all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, che le pattuglie hanno posto sequestro un ingente quantitativo di merce rinvenuta all’interno di tombini siti nelle vie circostanti fontana di Trevi. tombini che sono tra i luoghi usati come veri e propri depositi da parte degli ambulanti abusivi e che consente loro di prelevare velocemente gli oggetti da vendere, come ombrelli in caso di pioggia, o ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022)– Il servizio di vigilanza a contrasto delle forme illecite, che tendono ad associarsi in modo particolare agli afflussi turistici nel Centro Storico e in prossimità dei siti archeologici, costituisce uno dei più importanti settori di intervento della Polizia Locale della Capitale. Ed è nel corso del quotidiano impegno nell’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illegali legati all’smo commerciale e alla contraffazione, che le pattuglie hanno posto sequestro un ingente quantitativo di merce rinvenuta all’interno disiti nelle vie circostanti fontana di Trevi.che sono tra i luoghi usati come veri e propri depositi da parte degli ambulantie che consente loro di prelevare velocemente gli oggetti da vendere, comein caso di pioggia, o ...

