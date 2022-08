Roma, il Tribunale sospende i processi per 6 mesi: fermi i procedimenti per omicidio, criminalità organizzata, rapine ed estorsioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma. Una notizia senza precedenti, che non ha mancato di generare uno scossone in seno al Tribunale di Roma, all’indomani della pausa estiva. Pare infatti che le udienze collegiali, cioè quelle in cui più giudici sono chiamati a decidere per la delicatezza delle questioni in gioco, saranno sospese per sei mesi a partire dal 15 ottobre. Il motivo? La mancanza di magistrati. Stop per 6 mesi al Tribunale di Roma: fermi i processi più delicati Tale provvedimento, di fatto, è stato firmato il 12 agosto dal presidente del Tribunale Roberto Reali e riguarda i procedimenti per omicidio, criminalità organizzata, rapine, estorsioni aggravate e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022). Una notizia senza precedenti, che non ha mancato di generare uno scossone in seno aldi, all’indomani della pausa estiva. Pare infatti che le udienze collegiali, cioè quelle in cui più giudici sono chiamati a decidere per la delicatezza delle questioni in gioco, saranno sospese per seia partire dal 15 ottobre. Il motivo? La mancanza di magistrati. Stop per 6aldipiù delicati Tale provvedimento, di fatto, è stato firmato il 12 agosto dal presidente delRoberto Reali e riguarda iperaggravate e ...

