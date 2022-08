Roma col Betis in Europa League | Feyenoord per la Lazio

(Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di, dovepartivano come teste di serie. L'urna turca ha evitato ai giallorossi alcuni spauracchi della seconda fascia, da dove è uscita la formazione bulgara del Ludogorets, ma nel girone C dovranno vedersela colSiviglia, quinto nella scorsa Liga e allenato da Manuel Pellegrini. Negli andalusi tante vecchie conoscenze del calcio italiano, da Pezzella a Victor Ruiz passando per l'ex laziale Luiz Felipe e l'eterno Joaquin. A completare il gruppo la formazione finlandese dell'HJK Helsinki.La, invece, finisce nel gruppo F assieme alfinalista della scorsa Conferencema che in estate ha perso vari tasselli, su tutti Senesi e ...

Per la Lazio c'è il suggestivo incrocio col Feyenoord, che l'anno scorso ha perso la finale di Conference League con la Roma. Nel gruppo anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz. ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di Europa League, dove Roma e Lazio partivano come teste di serie. Il sorteggio dei gironi di Europa e Conference League in diretta da Istambul: Roma nel gruppo C, Lazio in quello F ...