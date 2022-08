Roma col Betis in Europa League, Feyenoord per la Lazio (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di Europa League, dove Roma e Lazio partivano come teste di serie. L’urna turca ha evitato ai giallorossi alcuni spauracchi della seconda fascia, da dove è uscita la formazione bulgara del Ludogorets, ma nel girone C dovranno vedersela col Betis Siviglia, quinto nella scorsa Liga e allenato da Manuel Pellegrini. Negli andalusi tante vecchie conoscenze del calcio italiano, da Pezzella a Victor Ruiz passando per l’ex laziale Luiz Felipe e l’eterno Joaquin. A completare il gruppo la formazione finlandese dell’HJK Helsinki.La Lazio, invece, finisce nel gruppo F assieme al Feyenoord finalista della scorsa Conference League ma che in estate ha perso vari tasselli, su tutti Senesi e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di, dovepartivano come teste di serie. L’urna turca ha evitato ai giallorossi alcuni spauracchi della seconda fascia, da dove è uscita la formazione bulgara del Ludogorets, ma nel girone C dovranno vedersela colSiviglia, quinto nella scorsa Liga e allenato da Manuel Pellegrini. Negli andalusi tante vecchie conoscenze del calcio italiano, da Pezzella a Victor Ruiz passando per l’ex laziale Luiz Felipe e l’eterno Joaquin. A completare il gruppo la formazione finlandese dell’HJK Helsinki.La, invece, finisce nel gruppo F assieme alfinalista della scorsa Conferencema che in estate ha perso vari tasselli, su tutti Senesi e ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - supporter_roma : @Friedkinismo2 Si, è quello col Sassuolo. E poi c’è quello di martedì con il Monza. - infoitinterno : Il Cavaliere corre nel Lazio col suo vice Tajani 'Con noi status speciale per Roma Capitale' - messina_oggi : Roma col Betis in Europa League, Feyenoord per la LazioISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Sorteggiati a Istanbul gli… - MasterblogBo : ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di Europa League, dove Roma e Lazio partiva… -