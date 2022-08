Roma Camara, si cerca l’intesa sulla formula: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) La Roma è vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, si cerca l’intesa per Camara La Roma è vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, si cerca l’intesa per Camara. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la differenza starebbe nella formula perché i giallorossi vogliono il prestito con diritto mentre l’Olympiacos l’obbligo. Si continua a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Laè vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, siperLaè vicina a chiudere per il colpo a centrocampo per sopperire alla mancanza di Wijnaldum, siper. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la differenza starebbe nellaperché i giallorossi vogliono il prestito con diritto mentre l’Olympiacos l’obbligo. Si continua a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si può chiudere per #Camara dall’@olympiacosfc. La situazione ????… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, trattativa in corso per #Camara, mentre #Belotti aspetta #Felix alla… - Glongari : #Roma l’altro nome caldo è quello di #Camara dell’#OlympiakosFC come anticipato dal Corriere dello Sport. I… - CalcioNews24 : La #Roma ci prova per #Camara ?? - siamo_la_Roma : ?? Duello #Soumaré-#Camara per la mediana, quest'ultimo in pole ???? Con l'#Olympiakos si tratta sulla formula ??… -