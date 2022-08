Roma, botte da orbi nei giardini Enaudi: in 4 denunciati per rissa (Di venerdì 26 agosto 2022) Una discussione si è trasformata in rissa. La discussione si è trasformata in rissa Ieri sera alle 22 e 30 in piazza della Repubblica presso i giardini Enaudi in quattro stavano avendo uno scambio di vedute piuttosto animato per futili motivi. Dalle parole, però, sono passati subito ai fatti. Se le sono date di santa ragione. I Carabinieri sono arrivati tempestivamente e hanno identificato i quattro, si trattava di tre peruviani e un marocchino che all’arrivo dei militari avevano ancora in mano bottiglie di vetro. denunciati per rissa Gli uomini dell’Arma, in breve, sono riusciti a riportare la calma, non senza procedere però alla denuncia per rissa di tutti i componenti del quartetto ‘Non devi guardarla’, 20enne massacrato di botte: è gravissimo su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Una discussione si è trasformata in. La discussione si è trasformata inIeri sera alle 22 e 30 in piazza della Repubblica presso iin quattro stavano avendo uno scambio di vedute piuttosto animato per futili motivi. Dalle parole, però, sono passati subito ai fatti. Se le sono date di santa ragione. I Carabinieri sono arrivati tempestivamente e hanno identificato i quattro, si trattava di tre peruviani e un marocchino che all’arrivo dei militari avevano ancora in mano bottiglie di vetro.perGli uomini dell’Arma, in breve, sono riusciti a riportare la calma, non senza procedere però alla denuncia perdi tutti i componenti del quartetto ‘Non devi guardarla’, 20enne massacrato di: è gravissimo su ...

CorriereCitta : Roma, botte da orbi nei giardini Enaudi: in 4 denunciati per rissa - carlaloveslou : @gretatvmlinsvn io ho paura che per colpa loro louis non si goda roma a pieno, stessa cosa delle ragazze che si dev… - ilgeometra72 : @romanellialessa Mamma mia che ricordi ale Al nord tutte cosi Ancora peggio brescia e verona Quante botte amo pre… - stayfreestayart : @999nuvola @franzrusso Mio padre, 76 anni, è un deviato tabagista. Uno, architetto, che ha preso le botte dai fasci… - radioromait : Roma, botte e maltrattamenti dal figlio per mesi: i genitori lo fanno arrestare -