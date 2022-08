Rochdale “veramente di proprietà dei fan” dopo la risoluzione del reclamo dell’Alta Corte | afferma il presidente

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 agosto 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IldiSimon Gauge ha salutato il club come “didei fan e guidato dai fan” in seguito alladi una richiesta. La richiesta, presentata da Morton House MGT e First Form Construction Limited contro il consiglio di amministrazione del club e il Dale Supporters Trust, sarà respinta e non verranno intraprese ulteriori azioni legali, secondo una dichiarazione del club. Morton House trasferirà anche le sue 212.895 azioni a un consorzio di sette attuali membri del consiglio di ...