Rimandata fiction Generale dalla Chiesa | Zetti NSC | «Vergognoso | non si metta bavaglio al ricordo per capriccio politico»

(Di venerdì 26 agosto 2022) «Non condividiamo affatto la scelta della Rai di sospendere lain programma sul, per ‘par condicio’ a seguito della candidatura della figlia Rita con Forza Italia. Non entriamo nel merito della sua scelta politica, non ci interessa d’altronde, ma vorremmo ricordare che anche il fratello della signoraha militato in politica, in schiere opposte, senza aver mai suscitato così tanto clamore». Lo dice MassimilianoSegretariodel Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Una valorosa e gloriosa figura come quella del, brilla di luce propria, non ha nulla a che vedere con le scelte dei figli. Ricordare un esempio di legalità, un ...

AnnaCongelata6 : - paoloangeloRF : Gasparri: «Rinviare la fiction su Dalla Chiesa per la candidatura della figlia? Una vergogna»… - infoitinterno : Fiction sul Generale Dalla Chiesa rimandata dalla Rai, Gasparri: «Una vergogna» - Andrearey91 : Fiction sul Generale Dalla Chiesa rimandata dalla Rai, Gasparri: «Una vergogna» @corriere - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Gasparri: «Rinviare la fiction su Dalla Chiesa per la candidatura della figlia? Una vergogna» -

Can Yaman, grande attesa per la messa in onda dellaViola come il mare LaViola come il mare sarebbe dovuta andare in onda ormai diverse settimane fa ma è stataormai al ...Il nostro Generale , laRAI con Sergio Castellitto dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, deve essere rinviata a ... è stataa data da destinarsi, sempre nell'autunno 2022. E mentre ...La Rai ha deciso di posticipare la messa in onda de “Il nostro generale”, fiction sul padre di Rita Dalla Chiesa, in corsa alle elezioni con Forza Italia.Da settembre tornano alcune delle fiction Rai più attese: ecco quelle che vedremo sulla Rai, da Imma Tataranni a Sopravvissuti ...