Rihanna stupisce ancora | vende il gloss insieme al ketchup

(Di venerdì 26 agosto 2022) La nuova idea beauty di: make up o? (Instagram @fentybeauty) Entrambe le cose. Nulla è impossibile quando parliamo di. Trendsetter per eccellenza, la star della musica è una vera maestra quando si tratta di stupire e lasciare il segno. Anche nel mondo beauty. L’ultima stravaganza è una collaborazione che sta già facendo discutere. Si tratta in una partnership tra Fenty Beauty, la sua linea di bellezza, e Mschf, il collettivo artistico noto per la vendita di prodotti originali e stravaganti. Questa volta l’idea bizzarra è stata quella di unire beauty e food. Che cos’hanno in comune queste due realtà ? Un lipideato da @Riri vendutoal, la salsa rossa agrodolce più famosa del mondo.trae ...

Stile e Trend Fanpage

Make up o ketchup La nuova idea beauty di: make up o ketchup (Instagram @fentybeauty) Entrambe le cose. Nulla è impossibile quando parliamo di. Trendsetter per eccellenza, è una vera maestra quando si tratta di stupire e lasciare il segno. Anche nel mondo beauty. L'ultima stravaganza è una collaborazione che sta già facendo ...Non, quindi, quella meravigliosa sensazione che proviamo dentro ogni qualvolta ci troviamo ... Chateau de Vigny, infatti, ha fatto da sfondo al videoclip Te Amo di, nonché a pellicole ... Il cambio look di Rihanna dopo il parto: torna al lavoro con gli stivali che sembrano pantaloni L'ultima idea di Rihanna è Make up o ketchup Si tratta di un set con sei bustine, in alcune c'è il suo gloss, in altre il ketchup ...