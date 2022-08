Rientro dalle vacanze: armadi e mobili a rischio infestazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Rentokil mette in guardia dalle principali minacce: non solo ‘farfalline’ del cibo, ma anche mosche, formiche e termiti MILANO – Settembre è alle porte e questo significa che le ferie sono quasi finite. Il periodo che ci attende è tra i più difficili dell’anno perché si riprende la routine quotidiana e tra lavoro, scuola e scadenze da rispettare si fa subito sentire la nostalgia per la spensieratezza delle settimane trascorse in vacanza. Forse nulla può peggiorare il triste mood del Rientro, ma non è così. Le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di insetti infestanti: dalla cucina alle camere da letto, nessun luogo domestico è totalmente sicuro se, prima di partire, non si sono messe in atto piccole accortezze che possono far risparmiare tempo e denaro, e migliorare anche l’umore. Rentokil – azienda specializzata ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022) Rentokil mette in guardiaprincipali minacce: non solo ‘farfalline’ del cibo, ma anche mosche, formiche e termiti MILANO – Settembre è alle porte e questo significa che le ferie sono quasi finite. Il periodo che ci attende è tra i più difficili dell’anno perché si riprende la routine quotidiana e tra lavoro, scuola e scadenze da rispettare si fa subito sentire la nostalgia per la spensieratezza delle settimane trascorse in vacanza. Forse nulla può peggiorare il triste mood del, ma non è così. Le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di insetti infestanti: dalla cucina alle camere da letto, nessun luogo domestico è totalmente sicuro se, prima di partire, non si sono messe in atto piccole accortezze che possono far risparmiare tempo e denaro, e migliorare anche l’umore. Rentokil – azienda specializzata ...

