Rientro a scuola, FDI: “La Crusa ha ragione. Indicazioni poco chiare” (Di venerdì 26 agosto 2022) "Come la scuola può contrastare la diffusione del Covid, che a settembre dovrà gestire, 'il terzo anno' del virus, ce lo dovrebbe spiegare una circolare del 5 agosto scorso, elaborata dall' Istituto superiore di Sanità, dai ministeri di Salute e Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni. Diciamo 'dovrebbe spiegare' perché in realtà è criptica, dato l'uso di termini inglesi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) "Come lapuò contrastare la diffusione del Covid, che a settembre dovrà gestire, 'il terzo anno' del virus, ce lo dovrebbe spiegare una circolare del 5 agosto scorso, elaborata dall' Istituto superiore di Sanità, dai ministeri di Salute e Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni. Diciamo 'dovrebbe spiegare' perché in realtà è criptica, dato l'uso di termini inglesi". L'articolo .

istsupsan : ??#COVID19, come prepararsi per il rientro a #scuola ?? Le indicazioni ad interim per i servizi educativi per l’… - orizzontescuola : Rientro a scuola, FDI: “La Crusa ha ragione. Indicazioni poco chiare” - lasvoltait : Il rientro per ragazzi e ragazze tra i banchi di scuola è vicino. Per quest'anno, senza più mascherina e dad - blogsicilia : #notizie #sicilia Rientro a scuola senza mascherina - - giufuliafa : RT @qn_lanazione: Rientro in classe senza mascherine. I presidi: 'Regole da interpretare' -