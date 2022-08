Ridere 2022 al Maschio Angioino annullato lo spettacolo di Rosalia Porcaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Per il Festival Ridere 2022 al Maschio Angioino, lo spettacolo di sabato 27 agosto con Rosalia Porcaro dal titolo “Bis” è annullato a causa di problemi di salute dell’artista. Per poter ricevere il rimborso dei biglietti acquistati occorre rivolgersi presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. In caso di acquisto via web occorre inviare Leggi su 2anews (Di venerdì 26 agosto 2022) Per il Festivalal, lodi sabato 27 agosto condal titolo “Bis” èa causa di problemi di salute dell’artista. Per poter ricevere il rimborso dei biglietti acquistati occorre rivolgersi presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. In caso di acquisto via web occorre inviare

antonellaa262 : Per il Festival Ridere 2022 al Maschio Angioino, lo spettacolo di sabato 27 agosto con Rosalia Porcaro dal titolo “… - repubblica : Giobbe Covatta sfida l’ex capo Berlusconi: “Ma io faccio più ridere” [di Mariachiara Giacosa] - rep_torino : Giobbe Covatta sfida l’ex capo Berlusconi: “Ma io faccio più ridere” [di Mariachiara Giacosa] [aggiornamento delle… - rep_torino : Giobbe Covatta sfida l’ex capo Berlusconi: “Ma io faccio più ridere” [aggiornamento delle 09:39]… - ipazia2012 : RT @ElenaLhasa: Come sempre, ridere per non piangere ?? -