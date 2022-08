Ricordi di un' estate in festival formato playlist

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 agosto 2022) La metropolitana suburbana che porta all’isola di Óbuda forse ha sedili dalla tappezzeria discutibile, ma sono estremamente morbidi. Là dove Milano ha scelto asettiche plastiche colorate, Budapest ha privilegiato il comfort. E un po’ di comodità non guasta, se ci si appresta ad arrivare a Sziget, ma più in generale a qualsiasimusicale. Non ci si va per riposarsi, si va per camminare da uno stage all’altro, per consumare street food in compagnia su qualche panca di legno, per dormire qualche ora in una tenda e, mai come quest’anno, dopo tre anni di pausa forzata, si va per ammassarsi sotto un palco. Sziget 2022, varie ed eventuali «La fermata per Sziget (“isola” in ungherese) è Filatorigát», mi dicono, «ma ti basterà seguire la fiumana di gente». Ed effettivamente perdersi è impossibile, anche per chi è completamente privo di senso dell’orientamento: la folla ...