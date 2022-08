Richieste turche. Fiato sospeso sull’adesione di Finlandia e Svezia nella Nato (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allargamento della Nato procede, ma non senza intoppi. Le delegazioni di Turchia, Svezia e Finlandia si incontreranno per la prima volta a Helsinki per cercare di convincere Ankara a dare il via libera all’adesione dei due Paesi scandinavi all’Alleanza Atlantica. L’ingresso di Finlandia e Svezia, accolto con favore dalla Nato, comporterà l’abbandono di decenni di neutralità in favore di un rafforzamento delle proprie difese e una maggiore protezione dell’Europa, minacciata dalla guerra d’invasione mossa dalla Russia all’Ucraina. La richiesta di adesione aveva però incontrato l’opposizione della Turchia. Solo dopo diverse trattative i tre Paesi hanno raggiunto un accordo, stipulando un memorandum d’intesa ad hoc in occasione dell’ultimo Summit dell’Alleanza, in cui Ankara subordinava ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allargamento dellaprocede, ma non senza intoppi. Le delegazioni di Turchia,si incontreranno per la prima volta a Helsinki per cercare di convincere Ankara a dare il via libera all’adesione dei due Paesi scandinavi all’Alleanza Atlantica. L’ingresso di, accolto con favore dalla, comporterà l’abbandono di decenni di neutralità in favore di un rafforzamento delle proprie difese e una maggiore protezione dell’Europa, minacciata dalla guerra d’invasione mossa dalla Russia all’Ucraina. La richiesta di adesione aveva però incontrato l’opposizione della Turchia. Solo dopo diverse trattative i tre Paesi hanno raggiunto un accordo, stipulando un memorandum d’intesa ad hoc in occasione dell’ultimo Summit dell’Alleanza, in cui Ankara subordinava ...

