Ricchezza della cultura miseria della politica (Di venerdì 26 agosto 2022) All’aprirsi del Novecento la soluzione totalitaria (riconoscibile fin dagli esordi dello Stato unitario) si propone con rinnovato vigore. Appare adeguata a conferire coerenza politica alle diffuse istanze di trasformazione e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 agosto 2022) All’aprirsi del Novecento la soluzione totalitaria (riconoscibile fin dagli esordi dello Stato unitario) si propone con rinnovato vigore. Appare adeguata a conferire coerenzaalle diffuse istanze di trasformazione e L'articolo proviene da il manifesto.

TheRoundedTable : mr. #PietroSenaldi che spalanchi bene quelle sue bellissime orecchie, e ASCOLTI e IMPARI qualcosa di sensato da mr.… - fpalermomm : RT @JohannesBuckler: Giusto ricordare che non furono solo i fascisti a cantare vittoria in quell’occasione, ma la cantarono anche gli espon… - gianlucaansaldi : @MarcoReNer_azz Questi non conoscono i problemi della gente..vivono in una bolla di ricchezza e spavalderia. Farnet… - Dome689 : RT @peoplepubit: 25 artisti per #GinoStrada, una raccolta di opere per ricordarlo, un inno alla ricchezza della diversità nel nome di valor… - ilgiornale : La strada che Michelangelo provò a costruire per portare il marmo del Monte Altissimo al mare fu la pietra angolare… -