Ricatti a sfondo sessuale sui social | crescita vertiginosa La polizia postale | Adolescenti nel mirino

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Negli ultimi mesi stannomente aumentando i casi di sextortion in danno diattraverso inetwork. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla. Sono minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli. Si tratta di un fenomeno, di solito rivolto al mondo adulto, con un enorme potenziale di pericolosità perché oggi colpisce vittime minorenni, tanto fragili quanto inesperte. Sempre più spesso la curiositàdei ragazzi li trasporta in un incubo fatto di, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggerne la reputazione diffondendo suiimmagini sessuali ottenute tramite live chat”. Lo comunica in una nota la. ...

